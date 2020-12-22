Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты оценили изменение ставок по ипотечному кредитованию в 2021 году и отметили, что недвижимость может подешеветь. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По мнению банкира Михаила Попова, в предстоящем году продолжится снижение ставок по ипотеке. При этом специалист отметил, что рост дефолтов или сокращение госсубсидирования может резко вырасти до 11–13 процентов.

"Программа льготной ипотеки может быть продлена, но при этом воспользоваться ей в следующем году сможет гораздо меньшее число людей по сравнению с 2020-м, поскольку рост спроса на ипотечное жилье резко увеличил стоимость недвижимости, а значит, и размер платежа по ипотечному кредиту", – добавил эксперт.

Как считает председатель правления группы финансовых компаний Александр Воскобойников, ипотечные ставки могут сохранится на уровне 2020 года. Он объяснил, что все займы зависят от ключевой ставки Банка России, которая зафиксирована на предельно допустимом уровне 4,25%.

Специалист также оценил государственную программу льготной ипотеки.

"Если бы ее сделали в другой период и она бы не наложилась на обвал рубля, пандемию, заявления чиновников о замораживании вкладов (и новый налог на вклады), то сама по себе бы она не спровоцировала такой спрос на недвижимость, и тогда бы не было такого роста цен", – объяснил Воскобойников.

Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский, в свою очередь, напомнил, что льготная ипотека была запущена на дотационной основе, то есть спонсируется государством за счет бюджета. Тот пополняется налогами граждан, так что фактически программа не сделала жилье доступнее, в том числе из-за роста цен на недвижимость.

Ранее стало известно, что документы на оформление льготной ипотеки в Москве подали более 170 тысяч раз. Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, отсчет ведется с момента старта программы.

