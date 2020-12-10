Правительство упростит получение налогового вычета за квартиру по ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство упросит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. По его словам, зачастую граждане испытывают сложности со сбором документов и заполнением декларации.

"Правительство упростит эту процедуру: чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически", – сказал Мишустин.

Премьер добавил, что это избавит граждан от необходимости документально подтверждать свое право, все сделает автоматизированная система ФНС.

Ранее сообщалось, что в правкомиссии по законопроектной деятельности рассмотрели поправки о налоговом вычете по расходам граждан на физкультурно-оздоровительные услуги. Для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, может быть введен вычет по НДФЛ. Данные изменения подготовил Минфин по поручению президента России. Предполагается, что данный вычет будет относиться к социальным. Он позволит уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.