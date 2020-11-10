В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил ввести социальный налоговый вычет на услуги психологов, передает RT.

Письмо с инициативой он отправил главе Минфина РФ Антону Силуанову. В нем Зубарев обратил внимание на рост спроса на лекарства, способствующие улучшению работы мозга, в весенний период 2020 года.

В связи с данной тенденцией он предложил расширить список услуг, по которым россияне смогут получить социальный налоговый вычет. Зубарев посчитал необходимым включить в него плату за услуги психолога.

Он отметил, что таким образом будет предпринят шаг по развитию ментального здоровья российских граждан. Кроме того, по словам депутата, данная мера позволит избавить рынок от псевдопсихологов, работающих без лицензии.

Ранее депутат Госдумы Алексей Кобилев предложил официально давать оплачиваемый выходной тем сотрудникам, которые стали страдать депрессией и имеют официально заключение врача. По его словам, это связано с необходимостью увеличения периода их психоэмоциональной реабилитации.