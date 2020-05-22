Эксперты рассказали о росте продаж антидепрессантов во время пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Насколько антидепрессанты и успокоительные оказались востребованы у россиян с начала эпидемии коронавируса в стране, выяснили в News.ru.
Основные продажи антидепрессантов и успокоительных по России пришлись на март. Первые оказались выше на 24% по сравнению с апрелем и на 14% – по сравнению с февралем, вторые – на 22% и 16% соответственно.
Средняя цена на антидепрессанты по России в апреле составила 788 рублей – на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом продажи в апреле 2020-го упали на 13%.
В марте антидепрессанты в среднем стоили 753 рубля – это на 10% больше стоимости марта 2019-го. Продажи в марте 2020-го по сравнению с мартом 2019-го увеличились на 19%.
В феврале антидепрессанты в среднем продавались по 744 рубля. Они подорожали на 12%, если сравнивать с прошлым годом. Продажи в феврале 2020-го возросли на 19% по сравнению с февралем 2019 года.
Средняя цена на успокоительные в прошлом составила 98 рублей, понизившись на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Продажи же упали на 7%.
В марте она достигла 109 рублей, увеличившись на 4%, а продажи выросли на 9%. В феврале средняя цена на успокоительные была на уровне 107 рублей, рост составил 11%. Продажи поднялись на 7%.
Анализ проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к системе "Такском". Всего исследование охватило более 18 миллиардов чеков.
Врач-психотерапевт Айна Громова объяснила, что у людей в условиях длительного пребывания дома из-за пандемии может развиться клиническая депрессия. Она призвала в первую очередь обратить внимание на повышенную раздражительность. Негативным сигналом может служить "разбитое" состояние по утрам, добавила специалист.
О депрессии также свидетельствуют нежелание строить планы, отсутствие аппетита, отказ от общения с близкими. Чтобы избежать риска развития болезни, Громова рекомендовала обозначить для себя личное пространство и выбрать время для отдыха наедине с собой.
Психолог Андрей Зберовский отметил важность осознания того, что проблема является коллективной. В этот период важно усиливать свои социальные связи, которые помогут в решении проблем, указал он. Избежать стресса помогут дополнительное обучение, развитие навыков, которые могут пригодиться в новых реалиях, сказал психолог.
Россияне начали скупать антидепрессанты и чаще обращаться к психиатру
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