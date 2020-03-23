Специалисты рассказали, как побороть депрессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По данным ВОЗ, от депрессии в мире страдает более 264 миллионов человек, сообщает газета "Известия". По мнению медиков, это расстройство является одной из главных причин инвалидности.

Методы лечения депрессии зависят от состояния пациента. В основном это комплекс мер, включающий антидепрессанты. Правда, к медикаментозному лечению все относятся по-разному: одни пытаются обойтись совсем без лекарств, другие верят в их чудодейственную силу.

Психологи же говорят, что прогулки, физическая активность и хобби на самом деле могут позволить человеку отвлечься от мрачных мыслей, однако при легких состояниях. В более сложных случаях без поддержки извне не обойтись.

Заместитель главного врача по медицинской части Психиатрической клинической больницы № 4 им. П. Б. Ганнушкина Михаил Левин рассказал, что антидепрессанты позволяют повысить уровень серотонина, улучшить общее настроение, чтобы человек мог двигаться дальше.

По его мнению, если не назначить профильное лечение, то рушатся даже социальные связи, ухудшаются отношения в семье, поскольку не всегда близкие понимают, что у человека болезнь, а воспринимают это как лень.

Антидепрессанты и любое медикаментозное лечение дают лишь временный эффект, но не решают ваши проблемы, считает Олег, который долгое время пытался справиться с депрессией. Он признался, что на поиски баланса у него ушло несколько лет.

"Хорошие врачи сразу говорят, что те или иные препараты – это некие костыли для тебя сейчас, а если хочешь действительно избавиться от болезни, то, когда ты окрепнешь, предстоит делать то, то и то, чтобы ситуация не повторилась. Прислушиваются к таким словам редко", – подчеркнул он.

Мужчина признается, что антидепрессанты ему однажды помогли, но эффект от них был недолгим. Лечением пришлось заняться заново, но уже подключать и самостоятельную работу.

Олег рассказал, что после завтрака садился за лекции, смотрел, конспектировал, находил, что ему нужно сегодня сделать. Он ходил на прогулку, занимался арт-терапией, спортом, чтением.

"Я понял, что депрессия не какое-то ужасное состояние, от которого нужно бежать. Депрессия – защитный механизм организма, сигнал к действию. И мне он помог поменять свою жизнь", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в течение последних двух недель февраля этого года россияне купили больше антидепрессантов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В компании DSM Group, занимающейся исследованием рынка фармацевтики, сообщили News.ru, что за прошлый год жители РФ потратили на мелатонин 1,3 миллиарда рублей.

Мелатонин является синтетическим аналогом биологического гормона, служащего естественным снотворным. За несколько лет спрос на данное вещество возрос.

Например, в 2015 году россияне приобрели 768,1 тысячи упаковок такого средства, а в 2019-м – 2,26 миллиона.