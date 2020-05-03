Перечислены симптомы "карантинной депрессии"

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Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала о том, что у людей в условиях длительного пребывания дома из-за пандемии коронавирусной инфекции может развиться клиническая депрессия. В связи с этим она дала советы, как избавиться от этого опасного состояния.
Громова отметила, что депрессия во время самоизоляции не является надуманной проблемой. Игнорирование подавленного состояния может привести к плачевным результатам, уверена она.
По словам специалиста, симптомы расстройства можно заметить даже во время обычного семейного просмотра телевизора. В частности, она рекомендовала в первую очередь обратить внимание на повышенную раздражительность.
"Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю", – пояснила она.
Также врач отметила, что сигналом неладного может служить "разбитое" состояние по утрам, сообщает радио Sputnik.
"Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение, как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии", – выразила уверенность психотерапевт.
Также о депрессии свидетельствуют нежелание строить планы, отсутствие аппетита, отказ от общения с близкими.
"Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор", – добавила специалист.
Чтобы избежать риска развития депрессии, Громова рекомендовала обозначить для себя личное пространство и выбрать время для отдыха наедине с собой. Простое восстановление организма поспособствует нормализации состояния и избавит от негативных последствий.
Ранее россияне рассказали о планах после отмены самоизоляции. Почти четверть россиян заявила, что после снятия домашнего режима хочет выйти на прогулку в парк или в лес.
При этом врачи призывают россиян оставаться дома в майские праздники. Они отмечают, что в больницах находится по-прежнему много пациентов, среди которых много молодежи, а потому всем рекомендуется не нарушать режим самоизоляции в целях сохранения здоровья.
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