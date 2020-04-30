Названы главные "мишени" COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал телеканалу Москва 24, как коронавирусная инфекция поражает организм.

По его словам, заражение коронавирусом необходимо рассматривать в качестве системного процесса. При этом Эдигер заявил, что вирус поражает конкретные "мишени".

"Я считаю, на первом месте эритроциты, на втором – эндотелии сосудов, на третьем месте, безусловно, легкие, на четвертом – эпителии кишечника", – сообщил специалист, отметив, что на восстановление легких после инфицирования может потребоваться год.

Также медик предостерег от лечения COVID-19 противовирусными препаратами, обосновав это тем, что они дают слабый результат.

Ранее специалисты назвали наиболее опасные сопутствующие заболевания при коронавирусе. В частности, они выделили деменцию, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких и почек, а также астму.

Также был обнаружен новый симптом COVID-19. Исследователи выяснили, что при заражении коронавирусом у людей может меняться цвет пальцев ног. Они становятся синего или пурпурного цвета. Новый признак обозначили как "коронавирусные пальцы".