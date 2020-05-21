Россияне рассказали о необходимости психолога после самоизоляции

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86% россиян считают, что не нуждаются в услугах психолога в связи с возможными последствиями режима самоизоляции, передает ТАСС со ссылкой на данные портала по поиску работы Superjob.

По данным опроса, лишь 7% респондентов полагают, что им потребуется психологическая поддержка. При этом, женская часть опрошенных желала бы проконсультироваться с психологом активнее, чем мужская (8% против 6%).

Кроме того, необходимой поддержку специалиста больше считают представители старшего поколения (7%), нежели россияне до 24 лет (4%). Самая редкая категория желающих обратиться к психологу – люди, которые продолжают ездить на работу во время режима самоизоляции (3%). Те же, кто исполняют обязанности дистанционно, заявляли о необходимости консультации специалиста больше всех (9%).

Среди работодателей также большинство не считает необходимым обращаться к психологу из-за последствий режима самоизоляции.

"Среди работодателей большинство также убеждено, что консультации не требуются (82%), в необходимости бесед со специалистом уверены 9% представителей компаний", – отметили в исследовании.

В опросе приняли участие 500 работодателей и 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Исследование провели с 15 по 19 мая во всех регионах России.

Ранее психолог семейного центра "Палитра" Анастасия Бычкова рассказала, как достичь душевного покоя во время самоизоляции. Она посоветовала обратиться к медитативным практикам, которые помогают поднять настроение и при этом не требуют специальной подготовки.