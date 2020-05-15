Психолог рассказала, как объяснить ребенку необходимость носить маску

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как научить детей пользоваться средствами индивидуальной защиты, не нанеся вред их психическому здоровью. По мнению психолога, для каждого возраста свои психологические приемы.
Овчаренко считает, что для ребенка дошкольного возраста все происходит через игровую форму. Она советует объяснить детям, что это просто такая игра, в которой мы защищаемся от бактерий.
"Мы играем в новую игру. У нас в ней есть такой вирус, давай мы с тобой будем от него защищаться. Чтобы это сделать, у нас должны быть чистые, закрытые ручки, закрытые рот и нос", – рассказывает психолог.
Также, по мнению эксперта, можно совместно с детьми разукрасить маску разными цветами, нарисовать на ней любимого героя сказок или мультфильмов.
Психолог отметила, что если ребенок испытывает страх перед маской, то стоит сначала его подготовить. Она советует вместе с детьми нарисовать какую-нибудь историю на бумаге с любимыми персонажами, которые будут совершать некие манипуляции со средствами защиты. Она считает необходимым дать ребенку познакомиться с маской, чтобы он поиграл с ней дома, надел на свои любимые игрушки.
"Важно, чтобы ребенок видел, что это делают и родители. А то у него диссонанс возникает, и он будет думать, что его обманывают", – подчеркнула эксперт.
Дети младшей школы – от 6,5 до 10 лет – способны разговаривать на подобные темы, с ними работает система убеждения, считает эксперт.
"Без напряжения, без принуждения, с помощью разговора, аккуратно. Объяснить, как защищает маска и почему. Что это не что-то вынужденное, сверхъестественное, а обычная история, обычная жизнь, и бояться этой маски не надо", – объясняет психолог.
Если все-таки у ребенка младшего школьного возраста возникает страх или дискомфорт, обязательно надо выяснить, что именно его волнует. И придумать способ, как избавиться от неприятных ощущений.
Овчаренко считает, что примером могут послужить известные люди, кумиры детей, например блогеры или артисты. Она советует найти в интернете их фото, где они в масках, и показать ребенку.
"Через авторитет с ребенком младшего школьного возраста это прекрасно будет работать", – отмечает специалист.
Подростки, по мнению психолога, обязательно будут пытаться противиться ношению маски и перчаток, чтобы "прощупать границы дозволенного". Здесь можно предложить ребенку альтернативу: бандану, платок, балаклаву, маску с рисунком. Так же, как и с младшими детьми, на подростка можно воздействовать через авторитет его кумира.
"Это должно нравиться подростку, должно быть в структуре его увлечения, которого он придерживается", – резюмировала эксперт.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в период пандемии коронавируса контролировать время, которое дети и подростки тратят на компьютерные игры. Об этом сообщил специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
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