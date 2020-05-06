ВОЗ в период COVID-19 рекомендует следить, сколько времени дети тратят на видеоигры

12:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в период пандемии коронавируса контролировать время, которое дети и подростки тратят на компьютерные игры. Об этом РИА Новости сообщил специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
"Увеличение времени перед компьютером или телевизором не должно быть очень значительным и не должно быть в ущерб очень важной в условиях самоизоляции деятельности – физической активности, соблюдению определенного режима дня, правильному питанию", – делится Позняк.
По его словам, родителям нужно обратить внимание, если их дети начинают тратить на игры в приставку значительно больше времени.
Как считает эксперт, игры не должны влиять на учебный процесс, выполнение обязанностей подростков.
Кроме того, он подчеркнул, что игровое расстройство включили в международную классификацию болезней 2021 года.
В частности, уже есть сведения, что число загрузок видеоигр на многих платформах выросло по меньшей мере на 30-40%, добавляет специалист ВОЗ.
При этом нет каких-либо данных, подтверждающих увеличение распространенности болезненных состояний на фоне увеличения отводимого компьютерным играм времени.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончалось.
Недавно академик РАН рассказал о причинах роста численности зараженных COVID-19.
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