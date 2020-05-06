ВОЗ в период COVID-19 рекомендует следить, сколько времени дети тратят на видеоигры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала в период пандемии коронавируса контролировать время, которое дети и подростки тратят на компьютерные игры. Об этом РИА Новости сообщил специалист ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

"Увеличение времени перед компьютером или телевизором не должно быть очень значительным и не должно быть в ущерб очень важной в условиях самоизоляции деятельности – физической активности, соблюдению определенного режима дня, правильному питанию", – делится Позняк.

По его словам, родителям нужно обратить внимание, если их дети начинают тратить на игры в приставку значительно больше времени.

Как считает эксперт, игры не должны влиять на учебный процесс, выполнение обязанностей подростков.

Кроме того, он подчеркнул, что игровое расстройство включили в международную классификацию болезней 2021 года.

В частности, уже есть сведения, что число загрузок видеоигр на многих платформах выросло по меньшей мере на 30-40%, добавляет специалист ВОЗ.

При этом нет каких-либо данных, подтверждающих увеличение распространенности болезненных состояний на фоне увеличения отводимого компьютерным играм времени.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончалось.

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