Академик РАН рассказал о причинах роста численности зараженных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин рассказал о причинах роста количества зараженных коронавирусом в Москве, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что численность госпитализированных в связи с заболеванием COVID-19 остается на стабильном уровне, хотя общее число инфицированных растет. Чучалин считает, что это связано с приростом количества проводимых тестирований на коронавирус.

"Ежедневно проводится порядка 40 тысяч тестов на коронавирус. Это беспрецедентное количество. Москва демонстрирует предельно высокий уровень организации", – сказал Чучалин.

Он добавил, что в настоящий момент необходимо осуществлять экспресс-тестирование в столице. Он также призвал людей соблюдать режим самоизоляция, отметив, что это – лучшее лекарство от коронавируса.

Ранее депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники №3 Елена Самышина рассказала, что в Москве вероятность ошибки во время тестирования равна практически нулю. Она отметила, что большую роль в этом играют центры компьютерной томографии, а также круглосуточно работающий референс-центр.