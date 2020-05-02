Академик РАН рассказал о причинах роста численности зараженных COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин рассказал о причинах роста количества зараженных коронавирусом в Москве, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что численность госпитализированных в связи с заболеванием COVID-19 остается на стабильном уровне, хотя общее число инфицированных растет. Чучалин считает, что это связано с приростом количества проводимых тестирований на коронавирус.
"Ежедневно проводится порядка 40 тысяч тестов на коронавирус. Это беспрецедентное количество. Москва демонстрирует предельно высокий уровень организации", – сказал Чучалин.
Он добавил, что в настоящий момент необходимо осуществлять экспресс-тестирование в столице. Он также призвал людей соблюдать режим самоизоляция, отметив, что это – лучшее лекарство от коронавируса.
Ранее депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники №3 Елена Самышина рассказала, что в Москве вероятность ошибки во время тестирования равна практически нулю. Она отметила, что большую роль в этом играют центры компьютерной томографии, а также круглосуточно работающий референс-центр.
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