Эксперт отметила почти безошибочное диагностирование COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Мосгордумы, главный врач поликлиники №3 Елена Самышина рассказала об особенностях диагностики коронавирусной инфекции, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что раньше заражение COVID-19 выявляли с помощью лишь одного тестирования, основанного на взятии мазков. Лишь потом, по словам депутата, стало ясно, что даже при отрицательных результатах все равно могут присутствовать симптомы вирусной пневмонии.

Самышина отметила, что наиболее эффективным методом диагностики коронавируса является компьютерная томография. Она напомнила, что в Москве круглосуточно работают уже более 40 центров с подобным оборудованием.

"В результате определяем одну из четырех стадий пневмонии. При первых двух стадиях отправляем пациента лечиться на дом, хотя и продолжаем оставаться с ним на связи, проводить необходимые обследования, мониторить состояние здоровья, выдаем все необходимые препараты. Третья и четвертая стадия означает госпитализацию в стационар", – подчеркнула Самышина.

По словам депутата, важную роль играет работа референс-центра, в который поступают данные томографии. Она напомнила, что с 29 апреля также начала работать система "Компьютерное зрение".

Самышина рассказала, что в референс-центре работают рентгенологи, которые проводят анализ полученных результатов. В связи с этим вероятность ошибки при диагностировании коронавируса считается практически нулевой.

"Доктор получает не только оригинальный снимок, но и анализ программы, она помогает доктору обратить внимание на определенные моменты, незаметные для человеческого глаза. Референс-центр принимает данные со всех КТ-центров и московских больниц", – отметила Самышина.

Она добавила, что ежедневно в учреждении проводят более 1 тысячи тестов, над которыми трудятся 66 специалистов. Всего же за период пандемии коронавируса сотрудники референс-центра провели работу над 40 тысячами исследованиями.

Кроме того, Самышина отметила, что в последнее время выявили новые симптомы коронавирусной инфекции. Она также напомнила о статистике заболеваемости по возрастным группам, которая демонстрирует уязвимость к COVID-19 представителей всех возрастов.

"Инфекция очень опасна в том числе потому, что до конца не изучена. Мы каждый день узнаем о ней что-то новое и в плане диагностики, и в плане лечения", – заключила Самышина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице увеличили масштабы тестирования для обнаружения зараженных коронавирусом. Он отметил, что проделанная работа выводит Москву "на самый высокий уровень среди мировых городов".