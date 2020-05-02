В Москве выявляют коронавирус даже у людей без симптомов – врач

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В Москве выявляют коронавирусную инфекцию даже у людей без симптомов. С таким заявлением выступил врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.

Он отметил, что несмотря на рост числа подтвержденных случаев COVID-19 количество госпитализаций с этим диагнозом не увеличивается.

"Сегодняшние цифры – это не скачок заболеваемости, это выявленное количество заболевших. Люди, которые сдали тесты, – это в том числе носители, которые могут быть бессимптомными", – приводит Агентство "Москва" слова медика.

Свет пояснил, что выявление большого числа зараженных обусловлено увеличением проведения тестирований в том числе и для бессимптомных пациентов.

"Это позволяет сдерживать пандемию. Роста госпитализаций по Москве нет", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

При этом в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.