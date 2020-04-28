Психолог назвала проблемы россиян после самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период самоизоляции у россиян существуют риски формирования зависимостей, не только цифровых, рассказала клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова. Об этом сообщает ИА "НСН".

По ее словам, некоторые люди будут алкоголизироваться из-за сложной ситуации, также могут развиться психические заболевания, которые уже были ранее.

"Например, людям с тревожными расстройствами сейчас приходится тяжелее, чем до пандемии. Однако именно ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство – образуется конкретно от острой травмы. Цифровая зависимость, например, не увеличивает риск развития ПТСР. Это две разные проблемы", – сказала психоаналитик.

Ошемкова добавила, что при ПТСР без специалиста невозможно обойтись.

"Можно снижать общий стресс при помощи разных релаксационных методик – дыхание, медитация, йога. Не читать все подряд новости, потому что они могут наращивать стресс. Выбрать один источник информации, например сайт ВОЗ, и читать его раз в день, в определенное время", – сказала специалист.

Ранее психоневролог Георгий Каркашадзе отметил, что в ближайшие месяцы у некоторых детей может возрасти число расстройств из-за режима самоизоляции. По его словам, в группе риска находятся тревожно-мнительные дети и дети с гиперактивностью, а также учащиеся младших классов.

Каркашадзе подчеркнул, что родители могут помочь ребенку легче перенести этот период, организуя режим дня. Ребенку, по словам специалиста, нужна познавательная деятельность, физическая активность, игра с родителями или другими детьми, если они есть в семье, а также самостоятельная игра и чтение.