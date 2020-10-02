Сотрудникам с депрессией предложили давать оплачиваемые выходные

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В Госдуме предлагают официально разрешить россиянам брать оплачиваемые выходные дни, если они вдруг стали страдать депрессией и имеют заключение врача о диагнозе, сообщает News.ru.

Запрос с соответствующей инициативой депутат Алексей Кобилев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову.

Парламентарий напомнил, что, по данным ВОЗ, каждый год более 615 миллионов человек сталкиваются с симптомами депрессивных или тревожных расстройств, причем это становится одной из основных причин утраты трудоспособности. Ежегодные потери глобальной экономики из-за них оцениваются более чем в триллион долларов. В России косвенный ущерб вследствие психических заболеваний эквивалентен 1% ВВП.

Кобилев отметил, что в европейских странах количество отпусков и больничных, связанных с психологическими проблемами, составляет 30–50% от общего числа, а в России о таких болезнях говорить вообще не принято.

Парламентарий привел исследование Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которому производительность труда сотрудника, находящегося в депрессии, снижается в четыре раза. Кроме того, из-за таких проблем у персонала растет число всевозможных чрезвычайных происшествий – из-за сниженной концентрации они допускают критические ошибки в работе.

"Прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, прошедших соответствующий курс лечения и имеющих больничный лист с подтвержденным диагнозом "депрессивное (и/или тревожное) расстройство", в целях увеличения периода их психоэмоциональной реабилитации", – говорится в обращении депутата.

Ранее врачи не считали депрессию медицинским диагнозом и связывали ее проявления с особенностями личности, капризностью и нежеланием работать.

Врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о существовании двух видов депрессии – невротической и классической.

Первый вид встречается чаще всего и протекает в более легкой форме. Она сопровождается колебаниями настроения, нежеланием что-либо делать с утра, однако к вечеру активность может повышаться. Пациентам могут помочь психотерапевты.

Классическая депрессия или "черная", по его словам, более заметна и не зависит от конкретной ситуации. Она может возникать циклично, в зависимости от времени года. Специалист отметил, что она погружает человека в глубокую печаль и тоску.

Если в течение нескольких недель человеку с таким недугом не окажут помощь, болезнь либо отступит, либо больной умрет, поскольку замедляются все жизненные процессы в организме. "Черная" депрессия лечится в условиях стационара.

Заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин ранее рассказал, что самостоятельное лечение неврозов и тревожных расстройств с помощью препаратов может усугубить ситуацию. Эксперт призвал пользоваться услугами специалистов для постановки диагноза и подбора терапии.

