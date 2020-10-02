Сотрудникам с депрессией предложили давать оплачиваемые выходные

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
В Госдуме предлагают официально разрешить россиянам брать оплачиваемые выходные дни, если они вдруг стали страдать депрессией и имеют заключение врача о диагнозе, сообщает News.ru.
Запрос с соответствующей инициативой депутат Алексей Кобилев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову.
Парламентарий напомнил, что, по данным ВОЗ, каждый год более 615 миллионов человек сталкиваются с симптомами депрессивных или тревожных расстройств, причем это становится одной из основных причин утраты трудоспособности. Ежегодные потери глобальной экономики из-за них оцениваются более чем в триллион долларов. В России косвенный ущерб вследствие психических заболеваний эквивалентен 1% ВВП.
Кобилев отметил, что в европейских странах количество отпусков и больничных, связанных с психологическими проблемами, составляет 30–50% от общего числа, а в России о таких болезнях говорить вообще не принято.
Парламентарий привел исследование Организации экономического сотрудничества и развития, согласно которому производительность труда сотрудника, находящегося в депрессии, снижается в четыре раза. Кроме того, из-за таких проблем у персонала растет число всевозможных чрезвычайных происшествий – из-за сниженной концентрации они допускают критические ошибки в работе.
"Прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, прошедших соответствующий курс лечения и имеющих больничный лист с подтвержденным диагнозом "депрессивное (и/или тревожное) расстройство", в целях увеличения периода их психоэмоциональной реабилитации", – говорится в обращении депутата.
Ранее врачи не считали депрессию медицинским диагнозом и связывали ее проявления с особенностями личности, капризностью и нежеланием работать.
Врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о существовании двух видов депрессии – невротической и классической.
Первый вид встречается чаще всего и протекает в более легкой форме. Она сопровождается колебаниями настроения, нежеланием что-либо делать с утра, однако к вечеру активность может повышаться. Пациентам могут помочь психотерапевты.
Классическая депрессия или "черная", по его словам, более заметна и не зависит от конкретной ситуации. Она может возникать циклично, в зависимости от времени года. Специалист отметил, что она погружает человека в глубокую печаль и тоску.
Если в течение нескольких недель человеку с таким недугом не окажут помощь, болезнь либо отступит, либо больной умрет, поскольку замедляются все жизненные процессы в организме. "Черная" депрессия лечится в условиях стационара.
Заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин ранее рассказал, что самостоятельное лечение неврозов и тревожных расстройств с помощью препаратов может усугубить ситуацию. Эксперт призвал пользоваться услугами специалистов для постановки диагноза и подбора терапии.
Москвичи чаще жителей других городов обращаются к психологам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: