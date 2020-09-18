Психолог рассказал, когда наступает осенняя депрессия и как с ней бороться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал Москве 24, когда наступает осенняя депрессия и как к ней подготовиться.
"Осенняя депрессия возникает естественно, потому что меняется сезон, меняется погода, заканчивается лето с праздником красок и с отпусками, наступает время работы, холодает. Также на психику влияет и уменьшение светового дня: чем больше света, тем больше радости и оптимизма в человеке; чем меньше света, тем больше минора, грусти, уныния. Даже на уровне организма происходит некоторое замедление активности", – рассказал Ключников.
При этом, по словам психолога, в первой половине сентября зачастую люди с устойчивой психикой и хорошо отдохнувшие летом находятся на подъеме. "Ранняя осень – это как раз плод лета, и она дает подъем настроения, работоспособности", – добавил эксперт.
Кстати, сложнее всего переносят переходный период жители мегаполисов, где события не останавливаются ни на секунду. Поэтому риски поддаться осенней хандре в столице выше, чем в регионах. Психолог объяснил, как бороться с уже начавшейся депрессией.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о правильном режиме сна осенью. Специалист призывает приучать себя ложиться спать уже в 21:00 или 22:00. По ее словам, в октябре, ноябре и декабре самый сложный период для организма, поскольку темнеет непривычно рано. Подъем, по мнению Ярцевой, лучше всего совершать в 6–7 утра.
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