Врач рассказала о правильном режиме сна осенью

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Осенью дни становятся короче, поэтому ложиться спать нужно раньше, заявила врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что человеку необходимо ежедневно спать около восьми часов, чтобы оставаться бодрым и здоровым. При этом важно делать это именно в темное время суток. Осенью время наступления темноты сдвигается, поэтому и засыпать надо раньше, подчеркнула Ярцева.

В частности, специалист призывает приучать себя ложиться спать уже в 21:00 или 22:00. По ее словам, в октябре, ноябре и декабре самый сложный период для организма, поскольку темнеет непривычно рано.

"Это вопрос привычки – приучить себя к этому, чтобы потом вставать в 6–7 часов утра. Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система", – пообещала врач.

Ярцева отметила, что важно не просто спать положенное количество часов, а делать это именно в то время, которое для организма является естественным.

"Люди ошибочно думают, что главное спать не меньше восьми часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трем часам, добирая потом до восьми часов. Это не так работает", – подчеркнула она.

Врач объяснила, что люди – существа дневные, у которых гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов.

"Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма это стресс", – заключила Ярцева.

Член Российского общества сомнологов Алена Максимова рассказала о правилах сна в выходные дни. По ее словам, ни в коем случае нельзя спать до обеда. Эксперт отметила, что по уровню стресса это соответствует перелету через несколько часовых поясов.

Врач советует просыпаться в выходной день на два часа позже обычного графика. По ее мнению, этого будет достаточно для компенсации сна. Можно спать днем, но при условии, что это не мешает при засыпании вечером. Врач отметила, что дневной сон обязательно должен закончиться в 16:00. Вечером стоит ложиться в 22:00-23:00.

Специалисты говорят, что сонливость на рабочем месте может быть вызвана разными факторами, среди которых важное место занимает недостаток ночного сна. Наиболее правильный вариант восстановления организма подразумевает адекватный ночной сон. Кроме того, следует уделить время физической активности и соблюдению питьевого режима.