Эксперты рассказали, кто чаще страдает от метеозависимости

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Молодые девушки и женщины старше 60 лет чаще всего страдают метеозависимостью, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости.

При этом отмечается, что справиться с плохим самочувствием, которое возникло из-за погоды, помогут спорт, крепкий сон или сладкий чай.

Как рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа, метеозависимости подвержены люди, которые имеют больные суставы, вегетососудистую дистонию.

"В основном подвержены все-таки у нас женщины таким вещам. От возраста очень сильно зависит, потому что вегетососудистая дистония свойственна молодым девицам до 24 лет. И люди постарше, за шестьдесят", – рассказала Лапа.

По словам психотерапевта Евгения Фомина, также причиной метеозависимости может стать определенная "ритуальность", привитая с детства установка.

"Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше", – подчеркнул эксперт.

Как отмечается, побороть перепады настроения можно с помощью спорта.

Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала, как пережить пасмурную погоду метеочувствительным горожанам. Специалист рекомендовала в первую очередь пройти обследование у врача, чтобы исключить другие болезни, которые не связаны с переменчивой погодой. Она пояснила, что особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях.

Алексеева подчеркнула, что на погоду меньше всего реагируют дети, у которых хорошо развиты адаптивные способности. При этом она уточнила, что тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.

Москвичей ранее предупредили о рекордно низком давлении в среду, 15 июля. Кроме того, сообщалось, что с 14 по 16 июля в столице может выпасть месячная норма осадков.