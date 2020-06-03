Врач объяснила, как бороться с метеозависимостью

Фото: depositphotos/IgorVetushko
Терапевт Лариса Алексеева рассказала, как пережить пасмурную погоду метеочувствительным горожанам, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист рекомендовала в первую очередь пройти обследование у врача, чтобы исключить другие болезни, которые не связаны с переменчивой погодой. Она пояснила, что особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях.
Алексеева подчеркнула, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей нельзя. Однако она с уверенностью заявила, что на погоду меньше всего реагируют дети, у которых хорошо развиты адаптивные способности. При этом она уточнила, что тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.
"Есть такая наука – биоритмология. Она изучает суточные биоритмы человека и исследует в том числе то, как изменяется его состояние в зависимости от погодных условий, температуры, давления. Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний", – рассказала терапевт.
Она подчеркнула, что метеозависимым людям назначают только симптоматическое лечение. Причем врач отметила, что лучше всего в непогоду оставаться дома, не нагружая при этом нервную систему различной информацией.
"Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы – применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния", – подчеркнула специалист.
Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. На текущей неделе ожидается, что самым дождливым будет четверг, 4 июня. Синоптики отмечали, что текущая погода больше соответствует концу апреля – началу мая.
Экстремальные ливни пройдут в Москве в ночь на 4 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: