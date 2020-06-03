Врач объяснила, как бороться с метеозависимостью

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Терапевт Лариса Алексеева рассказала, как пережить пасмурную погоду метеочувствительным горожанам, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист рекомендовала в первую очередь пройти обследование у врача, чтобы исключить другие болезни, которые не связаны с переменчивой погодой. Она пояснила, что особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях.

Алексеева подчеркнула, что выделить конкретную группу наиболее метеочувствительных людей нельзя. Однако она с уверенностью заявила, что на погоду меньше всего реагируют дети, у которых хорошо развиты адаптивные способности. При этом она уточнила, что тяжелее всего перепады переживают пожилые люди.

"Есть такая наука – биоритмология. Она изучает суточные биоритмы человека и исследует в том числе то, как изменяется его состояние в зависимости от погодных условий, температуры, давления. Предполагается, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа пациента, его конституциональных особенностей и, конечно, основных заболеваний", – рассказала терапевт.

Она подчеркнула, что метеозависимым людям назначают только симптоматическое лечение. Причем врач отметила, что лучше всего в непогоду оставаться дома, не нагружая при этом нервную систему различной информацией.

"Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы – применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния", – подчеркнула специалист.

Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. На текущей неделе ожидается, что самым дождливым будет четверг, 4 июня. Синоптики отмечали, что текущая погода больше соответствует концу апреля – началу мая.

