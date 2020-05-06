Врач рассказала, как правильно питаться в переменчивую погоду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Участковый врач-терапевт государственной поликлиники № 107, член профсоюза врачей Москвы "Действие" Альбина Стрельченко в ходе беседы с Москвой 24 рассказала, какие продукты помогут пережить резкую смену погоды. По мнению специалиста, лучше всего в этом могут помочь кофе и шоколад.
Стрельченко отметила, что сейчас в условиях самоизоляции риск пониженного давления очень велик из-за отсутствия физических нагрузок. Врач советует воздержаться от чипсов, алкоголя и соли, а предпочтение отдать шоколаду и кофеину.
"Если давление пониженное, мы советуем кофеин, продукты, содержащие кофеин, шоколад, крепкий чай, где-то – энергетические напитки, содержащие таурин, при совсем низком давлении", – рассказала Стрельченко.
Она добавила, что любая физическая нагрузка также благоприятно влияет на давление. "Делайте зарядку дома, ходите пешком по дому, сходите вынести мусор. Любая физическая нагрузка будет полезна", – считает врач.
По мнению Стрельченко, определенных продуктов питания при повышенном давлении нет. Она уточнила, что в таком случае лучше сразу обращаться к врачу.
"Главное – не доводить до повышения. В таком случае надо сразу обращаться в медицинское учреждение. Может быть просто повышенное, а может быть гипертонический кризис", – считает врач.
Ранее эксперты рассказали об опасности злоупотребления парацетамолом, а также о спросе на него в период пандемии коронавируса. Так, терапевт Людмила Лапа предостерегла от использования его при головных болях, поскольку он приносит положительный эффект лишь поначалу. Затем он вынуждает человека увеличить дозу, что может привести к неблагоприятным токсическим последствиям.
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