Тренер рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в самоизоляции

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Тренер "Бегового сообщества" Павел Кондрашев дал совет, как не потерять спортивную мотивацию в условиях режима самоизоляции.

Он обратил внимание, что любительский спорт ­– это в первую очередь любовь к себе и своему телу, спортивные же результаты, по его мнению, – это приятное дополнение.

"Главная мотивация – это мы сами", – цитирует Кондрашева RT. Чтобы ее не терять, он рекомендует вести спортивный дневник, где можно фиксировать свои достижения, тренировки и самочувствие. Это поможет наглядно увидеть прогресс, следить за объемом и получать дополнительную мотивацию для будущих тренировок.

Что касается подготовки к марафону в режиме самоизоляции, Кондрашев отмечает, что наращивание бегового объема – один из ключевых его этапов. Он пояснил, что в месяц должно быть не менее 60 километров, однако такое расстояние "набегать" в условиях самоизоляции нереально.

"Поэтому сейчас предлагаю не готовиться к марафону, а делать упор на ОФП (общую физическую подготовку)", – посоветовал тренер. По его словам, если выйти из режима самоизоляции в хорошей физической форме, можно будет обсуждать с тренером подготовку к марафону или любому другому забегу.

Ранее заведующий отделением физиотерапии и ЛФК городской больницы имени В. В. Вересаева Роман Широкий рассказал, к каким последствиям могут привести занятия физкультурой в домашних условиях. Он также озвучил, кому вообще не стоит прибегать к физическим упражнениям.

Врач отметил, что в данном вопросе все зависит от уровня физической подготовки человека и его возраста. Для старшего поколения, по мнению специалиста, неконтролируемые нагрузки могут привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, а для более молодых – к травмам суставов.

Врач советует начинать с самых простых упражнений: приседаний, подтягиваний, планки. Он отметил, что делать кардиоупражнения без соответствующих тренажеров будет проблематично.

Широкий не советует самостоятельно заниматься физкультурой людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, различные формы аритмии, хроническая ишемия головного мозга, сахарный диабет.