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Москва 24

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Общество

16:59

Врач рассказал, кому опасно заниматься спортом дома

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/bernardbodo

Заведующий отделением физиотерапии и ЛФК городской больницы имени В. В. Вересаева Роман Широкий рассказал Москве 24, к каким последствиям могут привести занятия физкультурой в домашних условиях. Он также озвучил, кому вообще не стоит прибегать к физическим упражнениям.

Врач отметил, что в данном вопросе все зависит от уровня физической подготовки человека и его возраста. Для старшего поколения, по мнению специалиста, неконтролируемые нагрузки могут привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, а для более молодых – к травмам суставов.

"Особенно если это активные упражнения, связанные, например, с прыжками, то возрастает нагрузка на суставы. Тогда могут травмироваться коленные суставы и голеностопы", – считает Широкий.

Если человек занимается этим впервые просто из-за наличия свободного времени, то нужно аккуратно подойти к этому вопросу, без фанатизма. Постепенно увеличивая нагрузки.
Роман Широкий
заведующий отделением физиотерапии и ЛФК городской больницы имени В. В. Вересаева


Врач советует начинать с самых простых упражнений: приседаний, подтягиваний, планки. Он отметил, что делать кардиоупражнения без соответствующих тренажеров будет проблематично.

Широкий не советует самостоятельно заниматься физкультурой людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, различные формы аритмии, хроническая ишемия головного мозга, сахарный диабет.

Ранее стало известно, что спрос на спортивные товары среди россиян вырос на 53% в период с 1 марта по 5 апреля. Согласно статистике, приведенной компанией "Такском", наибольший рост продаж наблюдался в отношении эспандера. Чаще стали покупать гири (44%) и специальные коврики для занятия спортом (31%). Также рост спроса возник в продаже спортивных утяжелителей, которых в отчетный период было реализовано на 23% больше. На 5% вырос интерес к приобретению гантелей и штанг.

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