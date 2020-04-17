Врач рассказал, кому опасно заниматься спортом дома

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Заведующий отделением физиотерапии и ЛФК городской больницы имени В. В. Вересаева Роман Широкий рассказал Москве 24, к каким последствиям могут привести занятия физкультурой в домашних условиях. Он также озвучил, кому вообще не стоит прибегать к физическим упражнениям.
Врач отметил, что в данном вопросе все зависит от уровня физической подготовки человека и его возраста. Для старшего поколения, по мнению специалиста, неконтролируемые нагрузки могут привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, а для более молодых – к травмам суставов.
"Особенно если это активные упражнения, связанные, например, с прыжками, то возрастает нагрузка на суставы. Тогда могут травмироваться коленные суставы и голеностопы", – считает Широкий.
Врач советует начинать с самых простых упражнений: приседаний, подтягиваний, планки. Он отметил, что делать кардиоупражнения без соответствующих тренажеров будет проблематично.
Широкий не советует самостоятельно заниматься физкультурой людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, различные формы аритмии, хроническая ишемия головного мозга, сахарный диабет.
Ранее стало известно, что спрос на спортивные товары среди россиян вырос на 53% в период с 1 марта по 5 апреля. Согласно статистике, приведенной компанией "Такском", наибольший рост продаж наблюдался в отношении эспандера. Чаще стали покупать гири (44%) и специальные коврики для занятия спортом (31%). Также рост спроса возник в продаже спортивных утяжелителей, которых в отчетный период было реализовано на 23% больше. На 5% вырос интерес к приобретению гантелей и штанг.
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