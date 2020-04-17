Врач рассказал, кому опасно заниматься спортом дома

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Заведующий отделением физиотерапии и ЛФК городской больницы имени В. В. Вересаева Роман Широкий рассказал Москве 24, к каким последствиям могут привести занятия физкультурой в домашних условиях. Он также озвучил, кому вообще не стоит прибегать к физическим упражнениям.

Врач отметил, что в данном вопросе все зависит от уровня физической подготовки человека и его возраста. Для старшего поколения, по мнению специалиста, неконтролируемые нагрузки могут привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, а для более молодых – к травмам суставов.

"Особенно если это активные упражнения, связанные, например, с прыжками, то возрастает нагрузка на суставы. Тогда могут травмироваться коленные суставы и голеностопы", – считает Широкий.



Роман Широкий заведующий отделением физиотерапии и ЛФК городской больницы имени В. В. Вересаева Если человек занимается этим впервые просто из-за наличия свободного времени, то нужно аккуратно подойти к этому вопросу, без фанатизма. Постепенно увеличивая нагрузки.



Врач советует начинать с самых простых упражнений: приседаний, подтягиваний, планки. Он отметил, что делать кардиоупражнения без соответствующих тренажеров будет проблематично.

Широкий не советует самостоятельно заниматься физкультурой людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, различные формы аритмии, хроническая ишемия головного мозга, сахарный диабет.

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