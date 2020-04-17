Фото: depositphotos/mindof

Спрос на спортивные товары среди россиян вырос на 53% в период с 1 марта по 5 апреля, сообщает RT со ссылкой на данные компании "Такском".

Согласно статистике, наибольший рост продаж наблюдался в отношении эспандера, а именно на 45%. Чаще стали покупать гири (44%) и специальные коврики для занятия спортом (31%).

Также рост спроса возник в продаже спортивных утяжелителей, которых в отчетный период было реализовано на 23% больше. На 5% вырос интерес к приобретению гантелей и штанг.

В то же время некоторые категории спортивных товаров испытали уменьшение спроса. В перечень таких элементов спортивного инвентаря входят фитнес-мячи (-27%), спортивные скамьи (-25%), а также скакалки (-20%).

В целом средний чек на покупку спортивных товаров составил 4,4 тысячи рублей, тем самым увеличившись на 4% за период с 1 марта по 5 апреля. Для формирования статистики специалисты исследовали более 18 миллиардов чеков.

Ранее московские врачи запустили серию табата-тренировок, которые рассчитаны на людей с любым уровнем физической подготовки. Проект нацелен на повышение активности граждан в период режима самоизоляции.