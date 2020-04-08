Москва онлайн: как заниматься фитнесом в домашних условиях

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В режиме самоизоляции уровень активности снижается в разы. Это может привести к проблемам со здоровьем и поспособствовать набору лишнего веса. 10 апреля тренер Наталья Крыжная проведет мастер-класс по силовой тренировке и расскажет об эффективных занятиях физкультурой дома. Она продемонстрирует упражнения с пакетами гречки вместо гантелей, а также научит делать упражнения по растяжке вне спортивного зала.

Смотрите трансляцию 10 апреля в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.