Столичные врачи запустили серию табата-тренировок

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Московские врачи запустили серию табата-тренировок, комплексы которых рассчитаны на людей с любым уровнем физической подготовки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения.
Подобный проект нацелен на повышение активности граждан в условиях малоподвижного образа жизни в период самоизоляции. Отмечается, что разработанные комплексы упражнений смогут выполнить в том числе и те граждане, которые имеют травмы опорно-двигательного аппарата.
"Комплекс тренировок разработан практикующими врачами Москвы из социального спортивного проекта "КМС по Здоровью" и включает в себя упражнения для улучшения физического и психического здоровья", – говорится в сообщении.
Метод табата основан на тренировках с высокой интенсивностью, что позволяет сжигать жир, повышать выносливость и поддерживать мышечный тонус.
Занятия доступны на сайте проекта НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения "Профессиональное здоровье" и в мобильном приложении для Android.
Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как правильно тренировать руки в условиях самоизоляции. В частности, он объяснил, как правильно выполнять динамичную планку для проработки трицепсов.
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