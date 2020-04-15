Столичные врачи запустили серию табата-тренировок

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Московские врачи запустили серию табата-тренировок, комплексы которых рассчитаны на людей с любым уровнем физической подготовки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения.

Подобный проект нацелен на повышение активности граждан в условиях малоподвижного образа жизни в период самоизоляции. Отмечается, что разработанные комплексы упражнений смогут выполнить в том числе и те граждане, которые имеют травмы опорно-двигательного аппарата.

"Комплекс тренировок разработан практикующими врачами Москвы из социального спортивного проекта "КМС по Здоровью" и включает в себя упражнения для улучшения физического и психического здоровья", – говорится в сообщении.

Метод табата основан на тренировках с высокой интенсивностью, что позволяет сжигать жир, повышать выносливость и поддерживать мышечный тонус.

Занятия доступны на сайте проекта НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения "Профессиональное здоровье" и в мобильном приложении для Android.

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