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Эксперты рассказали об опасности злоупотребления парацетамолом, а также о спросе на него в период пандемии коронавируса, передает News.ru.
Так, терапевт Людмила Лапа отметила, что при температуре ниже 38–38,5 градуса не стоит пользоваться этим препаратом, поскольку в этот момент организм производит противовоспалительные белки. Кроме того, она предостерегла от использования его при головных болях, поскольку он приносит положительный эффект лишь поначалу. Затем он вынуждает человека увеличить дозу, что может привести к неблагоприятным токсическим последствиям.
Кроме того, Лапа отметила, что часто люди принимают парацетамол не по показаниям врачей, а в рамках самолечения. Она рассказала о негативном воздействии препарата в случае передозировки.
"Могут развиваться тромбозы, это четко совершенно. Нарушение микроциркуляции. Второе действие – это аллергии и воспаление по сосудам. Самая главная его опасность – именно действие на почки. Потому что не безвредный, а токсичный препарат. Если он токсичен, то действует и на печень", – отметила терапевт.
Она добавила, что применение парацетамола противопоказано людям с поражением почек и печени, а также с длительной простудой. В случае заболевания коронавирусом, по словам специалиста, парацетамол помогает лишь сбить температуру и облегчить болевые симптомы.
В агентстве по исследованию рынка фармацевтики DSM Group рассказали, что в период пандемии коронавируса продажи парацетамола резко возросли. Так, с 16 по 29 марта россияне купили почти 10 миллионов упаковок препарата, что в четыре раза больше за аналогичный период прошлого года. А с 30 марта по 12 апреля парацетамол приобретался на 160% чаще, чем в это же время в 2019 году.
Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что наибольшей популярностью пользовались препараты среднего ценового диапазона. Сейчас же, по его словам, спрос на парацетамол резко упал, поскольку россияне уже закупились лекарством впрок.
Ранее в Минздраве РФ рассказали, что в ведомстве приложили усилия для недопущения роста цен на жизненно важные препараты, в перечень которых входят парацетамол, димедрол и ибупрофен.
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