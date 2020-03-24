Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:32

Минздрав РФ сообщил, что ибупрофен можно назначать заболевшим коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусной инфекцией. По информации на официальном сайте ведомства, принимать данный препарат можно наравне с парацетамолом.

"Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с ВОЗ", – сказали представители Минздрава.

При этом отмечается, что главным условием является соблюдение всех рекомендаций со стороны врачей. Только медик разработает и предложит пациенту наиболее эффективную методику лечения, подчеркнула главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

19 марта сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен людям, заразившимся COVID-19.

По информации ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России зарегистрированы 495 больных.

Ранее стало известно, что разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика