Минздрав РФ сообщил, что ибупрофен можно назначать заболевшим коронавирусом

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В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусной инфекцией. По информации на официальном сайте ведомства, принимать данный препарат можно наравне с парацетамолом.

"Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с ВОЗ", – сказали представители Минздрава.

При этом отмечается, что главным условием является соблюдение всех рекомендаций со стороны врачей. Только медик разработает и предложит пациенту наиболее эффективную методику лечения, подчеркнула главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

19 марта сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен людям, заразившимся COVID-19.

По информации ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России зарегистрированы 495 больных.

Ранее стало известно, что разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу.