Сомнолог объяснил, как бороться с дневной сонливостью

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Член Российского общества сомнологов, врач Павел Кудинов рассказал Москве 24 о способах борьбы с сонливостью, которой в данный период времени страдает большинство граждан России.
По его мнению, причина данного явления лишь вторично связана с резкими сменами погодных условий. Врач заявил, что проблема заключается в определенных нюансах самоизоляции.
Кудинов отметил, что во время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер у людей были нарушены биологические часы.
"Бессонница развивается не на фоне погоды, а на фоне пандемии. Это происходит из-за того хаоса, который происходит вокруг, неопределенности будущего, настоящего. Эти обстоятельства мешают человеку засыпать. Если печаль, трагедия, то может развиваться депрессия, которая влияет на частые ночные пробуждения", – считает эксперт.
Кудинов рассказал, что человек, который предоставлен сам себе и не обязан просыпаться в семь утра на работу, начинает вставать и ложиться позже. В итоге сбиваются циркадные ритмы, отвечающие в организме за биологические процессы смены дня и ночи. Врач советует просыпаться в одно и то же время каждый день. По его мнению, это позволит наладить режим.
Сомнолог считает, что отказ от дневного сна также поможет избежать проблем с сонливостью. "Исключить дневной сон необходимо не за счет бодрящих напитков – кофе, крепкого чая. Лучше принять контрастный душ, сделать зарядку в это время, немного размять себя. И это желание заснуть проходит за 20-40 минут", – озвучил врач.
Кудинов обратил особое внимание на то, что дневная сонливость по утрам характерна для людей, которые страдают остановками дыхания во сне. Он заявил, что это достаточно опасное заболевание, приводящее к инфарктам, инсультам, внезапной смерти.
Врач уточнил, что чаще всего подобными нарушениями страдают люди с лишним весом, храпящие во сне.
Кудинов рекомендует людям, страдающим нарушениями сна, подумать о том, чтобы обратиться к сомнологу.
Ранее кризисный клинический психолог Мария Медведева рассказала, что четкая, как в армии, постановка задач является тем стержнем, на который можно опереться во время неопределенности.
Так, она посоветовала соблюдать строгий режим. В частности, ложиться и просыпаться в одно и то же время, поскольку валяние в кровати расхолаживает человека на целый день. Также негативно сказывается на работоспособности и настроении несвоевременный сон.
Психолог рекомендовала составлять подробный распорядок дня: записывать на листок не только важные дела, но и отмечать время для отдыха.
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