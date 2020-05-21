Сомнолог объяснил, как бороться с дневной сонливостью

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Член Российского общества сомнологов, врач Павел Кудинов рассказал Москве 24 о способах борьбы с сонливостью, которой в данный период времени страдает большинство граждан России.

По его мнению, причина данного явления лишь вторично связана с резкими сменами погодных условий. Врач заявил, что проблема заключается в определенных нюансах самоизоляции.

Кудинов отметил, что во время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер у людей были нарушены биологические часы.

"Бессонница развивается не на фоне погоды, а на фоне пандемии. Это происходит из-за того хаоса, который происходит вокруг, неопределенности будущего, настоящего. Эти обстоятельства мешают человеку засыпать. Если печаль, трагедия, то может развиваться депрессия, которая влияет на частые ночные пробуждения", – считает эксперт.



Павел Кудинов член Российского общества сомнологов, врач Этот вопрос с погодой, непогодой стоял всегда, но он вторичен. Первичным фактором является гигиена сна.

Кудинов рассказал, что человек, который предоставлен сам себе и не обязан просыпаться в семь утра на работу, начинает вставать и ложиться позже. В итоге сбиваются циркадные ритмы, отвечающие в организме за биологические процессы смены дня и ночи. Врач советует просыпаться в одно и то же время каждый день. По его мнению, это позволит наладить режим.

Сомнолог считает, что отказ от дневного сна также поможет избежать проблем с сонливостью. "Исключить дневной сон необходимо не за счет бодрящих напитков – кофе, крепкого чая. Лучше принять контрастный душ, сделать зарядку в это время, немного размять себя. И это желание заснуть проходит за 20-40 минут", – озвучил врач.

Кудинов обратил особое внимание на то, что дневная сонливость по утрам характерна для людей, которые страдают остановками дыхания во сне. Он заявил, что это достаточно опасное заболевание, приводящее к инфарктам, инсультам, внезапной смерти.

Врач уточнил, что чаще всего подобными нарушениями страдают люди с лишним весом, храпящие во сне.



Павел Кудинов член Российского общества сомнологов, врач Утренний неосвежающий сон, ночные пробуждения в туалет и дневная сонливость – очень характерные для болезни признаки остановок дыхания во сне.

Кудинов рекомендует людям, страдающим нарушениями сна, подумать о том, чтобы обратиться к сомнологу.

Ранее кризисный клинический психолог Мария Медведева рассказала, что четкая, как в армии, постановка задач является тем стержнем, на который можно опереться во время неопределенности.

Так, она посоветовала соблюдать строгий режим. В частности, ложиться и просыпаться в одно и то же время, поскольку валяние в кровати расхолаживает человека на целый день. Также негативно сказывается на работоспособности и настроении несвоевременный сон.

Психолог рекомендовала составлять подробный распорядок дня: записывать на листок не только важные дела, но и отмечать время для отдыха.