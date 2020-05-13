Психолог рассказала, как армейские приемы помогают на самоизоляции

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Кризисный клинический психолог Мария Медведева рассказала о том, что армейские приемы могут помочь сгладить стрессы во время самоизоляции. Она отметила, что самодисциплина позволяет наиболее эффективно организовать длительное время пребывания дома.
Специалист в интервью радио Sputnik сообщила, что четкая, как в армии, постановка задач является тем стержнем, на который можно опереться во время неопределенности.
Так, она посоветовала соблюдать строгий режим. В частности, ложиться и просыпаться в одно и то же время, поскольку валяние в кровати расхолаживает человека на целый день. Также негативно сказывается на работоспособности и настроении несвоевременный сон.
Психолог рекомендовала составлять подробный распорядок дня. Она советовала записывать на листок не только важные дела, но и отмечать время для отдыха.
Кроме того, эксперт предложила в начале недели назначать командира, которого в течение 7 дней все члены семьи должны слушаться. В этот срок выбранный главным человек должен принимать важные решения и распределять обязанности по дому.
"Среда – день радиационной, химической и биологической защиты, когда необходимо с собой носить противогаз и защитный костюм. Пусть среда будет днем наведения порядка в своем гардеробе, днем проверки, все ли средства защиты в текущей ситуации у вас в наличии. Суббота – парко-хозяйственной: это может быть день генеральной уборки", – посоветовала психолог.
При этом она уточнила, что дисциплина не должна сводиться к ограничениям, напротив, она должна послужить помощником для максимально эффективного распорядка дня.
Ранее психоневролог предупредил о росте числа расстройств у детей из-за самоизоляции. По словам специалиста, в группе риска находятся тревожно-мнительные дети и дети с гиперактивностью, а также учащиеся младших классов.
Для сглаживания неблагоприятных последствий родителям рекомендовали правильно организовывать режим дня, чтобы ребенку было легче перенести этот период.
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