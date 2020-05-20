Жизнь после ковида: время менять привычки?

Каждый сейчас задумывается о том, какой будет наша жизнь, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Вернется ли все на круги своя или нам придется привыкать к ограничениям новой действительности? С какими из нынешних реалий будут учиться сосуществовать журналист и мама четырех детей Анна Кудрявская-Панина и ее семья, читайте в ее колонке.



Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Я захожу в квартиру, аккуратно снимаю респиратор и кладу его на специальную полочку в прихожей, где уже лежат респираторы мужа и старшей дочери, стягиваю одноразовые перчатки так, чтоб не прикасаться голой рукой к наружной стороне, выбрасываю, беру с другой полочки спиртовые салфетки, протираю ключ, дверную ручку и иду мыть руки и умываться.

Если бы полгода назад мне сказали, что такое возвращение домой станет рутинным ритуалом, я бы не поверила, думаю, как и любой другой мой современник. Но мир изменился и продолжает стремительно меняться. Вместе с ним становимся другими мы, наши привычки, образ жизни. Мы адаптируемся к новым реалиям. Кто-то – более гибкий – быстро и почти безболезненно, другие – с ломкой разной степени тяжести.



Кто-то застревает в отрицании, кто-то – в гневе, кто-то – в депрессии. Жизнь изменилась у всех.



Было бы здорово, если бы наше общее будущее стало развиваться по чудесному сценарию: пандемия в ближайшее время пойдет на спад, вирус нас покинет навсегда, границы откроются, жизнь постепенно вернется в прежнее русло, а через пару лет весну 2020-го люди будут вспоминать как страшный сон, который, слава богу, закончился. Это было бы замечательно, но слишком невероятно. Хотя очень хочется в это поверить. Ну полыхала же испанка полтора года, а потом сгинула, ну почему нет?! А от сезонного гриппа разработали вакцину. И вообще, как говорят вирусологи, чем дольше вирус с нами, тем легче формы заболевания им, потому что его личная цель – выжить самому, а не убить как можно больше носителей, что было бы глупо.

Надеяться на лучшее, конечно, необходимо, но готовиться нужно к тому, что в ближайшие уж точно полгода наша повседневная жизнь обретет новую рутину и новые правила, продиктованные коронавирусной действительностью, а что-то старое, доброе и, казалось, вечное к нам теперь долго не вернется.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сейчас многие пытаются прогнозировать или фантазировать, как коронавирус повлияет на наше будущее: массовый переход на "удаленку" там, где это возможно, расцвет услуг доставки, получение виз по иммунному паспорту, отмена шведского стола в отелях и так далее и тому подобное.

Стоит ли нам уже сейчас вырабатывать новые привычки и навыки или лучше просто ждать, когда все как-то "устаканится", и плыть по течению? Стоит или нет, мы, конечно, для себя решим. Но факт остается фактом: мы уже меняемся и меняем свою жизнь каждый день под действием новых обстоятельств.

Режим самоизоляции рано или поздно закончится, но чего-то любимого мы будем по-прежнему лишены, а к чему-то придется надолго привыкнуть. Привычные в прежней – доковидной – жизни посиделки в кафе в компании друзей, отпуск за границей, поход в кино или театр, бассейн, фитнес-клуб, салон красоты – как говорится, не сегодня. Впрочем, и не завтра. И не через месяц-другой. Концерты с тысячами зрителей, спортивные матчи на переполненных аренах и стадионах? Думаю, не в этом году.



В первую очередь нам придется пересматривать и перестраивать свой досуг и то, что входило в понятие заботы о себе. Вечеринки по скайпу, воркаут с тренером в зуме…



Как будут работать салоны красоты и рестораны, когда откроются? И когда вообще они откроются, если в режиме послаблений эти объекты инфраструктуры значатся в последнем пункте. Что мы будем делать и чем заменим это?



Станем ли мы больше гулять, когда прогулки станут доступны, а парки и скверы будут открыты для них? Начнут ли заниматься физкультурой – ну, например, бегать по утрам – те, кто раньше этого не делал? Хотя бы ради того, чтобы быть в форме, избежать ожирения, которое отправляет в группу риска по тяжелому течению коронавируса, ну и чтобы почаще бывать на улице, по которой мы все так соскучились.

Не знаю, как будет у большинства, но точно могу предполагать, что станет новой рутиной моей семьи и от чего придется отказаться как минимум до конца пандемии и как максимум до того момента, когда станет очевидно, что коронавирус ослаб и больше не отправляет людей пачками в реанимацию.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Встретить курьера в маске или респираторе уже стало нормой. Теперь мне не будет неловко любому приходящему в дом: будь то электрик, сантехник или врач, предложить надеть не только бахилы, но и маску. И да, обработать руки санитайзером.

Прием гостей и визиты к друзьям вряд ли в ближайшем будущем будут возможны.



Мои младшие дети уже два с лишним месяца не могут обняться с бабушкой, но пока мы продолжим ограничиваться общением в вотсапе.



Думаю, что самыми безопасными могут в будущем стать встречи на улице при соблюдении необходимой дистанции и уж точно без приветственных рукопожатий и поцелуев.

Любые походы в присутственные места – дополнительный и ненужный риск, поэтому никаких походов "я просто спросить", все можно узнать в Сети и по телефону, как и большинство необходимых услуг оформить онлайн.

Думаю, что респираторы и маски, а также весь джентльменский набор на полочке в моей прихожей задержится надолго, обработка дверных ручек спиртовыми салфетками и верхней одежды парогенератором после возвращения домой тоже на какое-то время станет таким же привычным делом, как мытье рук.



Поход в магазин теперь только со списком, без ротозейского разглядывания полок и перебирания товаров руками.



Брать с полки товар лучше не из первого ряда, а подальше: так выше вероятность, что упаковку трогало руками минимальное количество людей.



Я продолжу пользоваться доставкой, хотя до самоизоляции мы заказывали продукты на дом очень редко, потому что самому выбирать удобнее, гарантия качества, так сказать.

Та доставка, которой мы пользуемся сейчас, достойно выполняет свои функции. Единственная, пожалуй, "претензия" – она стоит денег. Ну и еще одно: при заказе овощей надо быть готовым к тому, что картошка будет мелкой, а лук крупным, а не наоборот, как вы, например, предпочитаете. Есть вариант, конечно, оставить сборщику заказа комментарий, но не факт, что все получится, как если бы вы собирали сами свою корзину. Для меня такая "цена" за возможность минимизировать контакты нормальна. А в будущем я планирую оставить на откуп доставке все тяжелые продукты, которые можно заказывать раз в пару недель или месяц, чтобы выходить из дома с коротким списком за свежими овощами и хлебом, например.



Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Отдельный пункт – обработка продуктов, принесенных из магазина. Пока ученые спорят, что там с контактным способом передачи и насколько он имеет место быть, а в доме есть маленькие дети, которые могут схватить что-то и потом сразу потянуть в рот, я предпочту мыть упаковки, принесенные из магазина, или протирать спиртовыми салфетками то, что помыть невозможно.

С маленькими детьми, теми самыми, которые гораздо чаще взрослых трогают лицо, ковыряют в носу и облизывают то, что находится в зоне досягаемости, все сложнее.



Моей трехлетней дочери очень нравилось нажимать кнопку вызова лифта, потом в лифте и на домофоне, спускаться по лестнице, держась рукой за перила.



Теперь все это окажется под запретом. Будем придумывать новые игры и ритуалы. Почему бы не попробовать нажимать кнопку палочкой?

Нет, никакой паники, просто новая жизнь в новых реалиях. На днях мне пришлось выйти на улицу с детьми, потому что было назначено в паспортном столе, а оставить их не с кем. Мы шли по улице, как в старые добрые времена, всей семьей.

И да, на какие-то мгновения мне казалось: вот она – прежняя жизнь, к которой можно вернуться, подумаешь, маски и дистанция – такая мелочь. О, как обманчиво это ощущение: опасная иллюзия, что ничего такого и не происходит.

Я отлично могу понять тех, кто ждет послаблений ограничений. И отлично понимаю, сколько будет тех, кто действительно ринется жить, как раньше, до ковида. Если и сейчас таких огромное число. И еще лучше понимаю, чем это нам всем грозит. Поэтому мы пока сидим дома.

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Это пройдет. Мы, конечно, не станем затворниками, надеюсь, не обрастем неврозами и не будем впадать в панику при любом чихе. Мы просто научимся взвешивать риски и минимизировать их в новой реальности, которая, похоже, с нами надолго.