Замедлить свой график: истории москвичей, которые преодолели COVID-19 дома

Несмотря на множество тяжелых историй о том, как люди боролись с коронавирусом, не у всех заболевание протекало в столь сложной форме. Мы нашли москвичей, которые перенесли COVID-19 на дому, сохранили бодрость духа и даже сумели найти положительные моменты в этом непростом периоде. Их истории – в нашем материале.

Возможность взять перерыв

Фото: предоставлено героем материала

Москвич Анатолий Володин рассказал Москве 24, что заболел коронавирусом в марте. В один из вечеров у него поднялась небольшая температура и появилось легкое недомогание. На следующий день температура уже стала 38,5. Анатолий с женой сразу предположили, что это COVID-19, потому что накануне работали на съемке в большом ресторане (оба супруга – фотографы).

Анатолию пришлось изолироваться от семьи в отдельной комнате, которую он покидал только в маске для похода в ванную и туалет. Но, несмотря на недомогание, мужчина сумел найти положительные моменты в этом уединении.





Анатолий Володин Жена мне приносила покушать. Я стал меньше заниматься делами по дому, только лежал, смотрел фильмы и отдыхал. В целом чувствовал себя нормально.

Несмотря на наличие детей в доме, папе удалось провести пять дней без ребячьего шума и требований уделить им внимание. Заодно он спокойно завершил недоделанные рабочие проекты и смог посвятить время самообразованию, посмотреть обучающие видео по фотографии для улучшения навыков.





Анатолий Володин Это был положительный момент, я действительно отдыхал, валялся на кровати и занимался своими делами. Мог взять MacBook и обработать фотографии, занимался саморазвитием. При этом меня ничего не отвлекало, потому что в комнату никто не заходил и не беспокоил.

В ближайшее время супруги Володины планируют пройти тест на антитела к коронавирусу и верят в то, что их родственники, которых тоже затронула болезнь, скоро выздоровеют. Анатолий рекомендует всем больше думать о хорошем и не нагнетать обстановку. "Если у организма хороший иммунитет, он справится сам", – отметил мужчина.

Папы научились заботиться о детях

Фото: предоставлено героиней материала

"Это мог бы быть кликбейт с желтым налетом: москвичка теряет килограммы и здравый смысл, запертая при смерти с работой на "удаленке" и двумя маленькими детьми, которым положены выплаты. Но нет. На деле муж перенес болезнь довольно легко, я тоже, но больше симптомов, дети – скачущие кони", – написала на своей странице в Instagram Дарья Горожанина, которая переболела коронавирусом вместе со всей семьей.

В диалоге с Москвой 24 молодая мама рассказала, что за период болезни выявились некоторые положительные моменты, которые раньше казались невероятными.





Дарья Горожанина Абсолютно точно обнаружено, что папы прекрасно ладят с младенцами и готовят не хуже мам. Для этого всего лишь надо было заболеть. Опробовали готовить всей семьей – посильно для старшего – трехлетнего – сына.

Работая психосоматическим терапевтом, Дарья придерживается подхода принимать болезнь, а не ненавидеть ее. "Болезнь всегда приходит для чего-то. В моем случае, наверное, необходимо было замедлить свой график и передохнуть. Осознание было быстрым, поэтому и супруг быстро включился", – говорит Дарья. Легкому протеканию болезни и скорому выздоровлению всей семьи также поспособствовали правильное питание, спорт, укрепление иммунитета и принятие ситуации такой, какая есть.

Родные стали ближе

Фото: предоставлено героиней материала

Москвичка Елизавета Постникова, переболевшая COVID-19 вместе со своим молодым человеком, отмечает, что теперь стала больше общаться со своими близкими. Если раньше они списывались или созванивались раз в три дня, то во время болезни стали уделять друг другу внимание ежедневно.





Елизавета Постникова Отношения с моим молодым человеком только улучшились. Когда вы проводите 24/7 вместе и не имеете возможности выйти за пределы квартиры, многое обостряется. Но я только убедилась, что сделала правильный выбор.

Елизавете, привыкшей делать все в жизни самостоятельно, впервые пришлось просить о помощи, когда ее с парнем закрыли на карантин. Сразу откликнулись неравнодушные люди, готовые бесплатно выгулять собаку девушки, кто-то предлагал взять питомца на передержку, помочь с доставкой необходимых вещей. Нашлись и те, кто хотел поддержать Елизавету по телефону, дать возможность выговориться или просто пообщаться.

Во время болезни девушка, как и многие другие заболевшие, потеряла обоняние, перестала чувствовать запахи и вкус еды. И спустя две недели карантина Елизавета будто заново ощутила все краски жизни. "Три дня назад я впервые почувствовала запах кофе. Потрясающе, конечно", – поделилась она.





Елизавета Постникова Ощущения очень необычные. Будто это происходит не со мной, будто я в компьютерной игре. Непривычно. Но так радостно, если честно. После выздоровления можно даже в магазин сходить самому, на улице с собакой погулять.

Также болезнь заставила Елизавету обратить внимание на труд медиков и понять, как нелегко им приходится в этот период. "Еще сильнее стала уважать работу врачей, они делают по-настоящему огромную и очень важную работу. Герои нашего времени. Хотелось обнять каждого врача, который к нам приходил, но делать это было нельзя", – добавила она.

Ранее российский психолог Татьяна Потемкина предположила, что пандемия коронавируса поможет укрепить отношения между супругами. Этому поспособствуют совместное решение различных проблем, важность нахождения компромиссов, выражение чувств. По мнению психолога, самоизоляция создает условия для более близкого и доверительного общения.