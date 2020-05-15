"Носить маски независимо от коронавируса": эксперты – о жизни после пандемии

В Москве начали постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения. С 12 мая в столице возобновили работу промышленные и строительные предприятия. Но выход из пандемии еще не означает того, что мы резко перестанем соблюдать профилактические меры. Российские эксперты рассказали Москве 24, как изменится наша повседневность после коронавируса, будем ли мы постоянно носить маски и чаще мыть руки.

Как восстанавливаются после пандемии за рубежом

Фото: AP/Matthias Schrader

Посмотрим на опыт азиатских стран после выхода из эпидемии. В Китае население все так же продолжает ходить в масках, а в местах общепита установлены пластиковые перегородки для того, чтобы снизить вероятность возникновения новой вспышки заболевания. Прозрачные перегородки установили и в школах – ученики теперь сидят в импровизированных боксах. В некоторых учебных заведениях дети носят защитные экраны-маски и дезинфицируют руки в обязательном порядке.

В школах Китая появились парты с экранами против COVID-19

В европейских странах продолжается масочный режим в общественных местах и транспорте, сохраняются ограничения на организацию массовых мероприятий. Также многие страны Европы принимают участие в разработке системы по отслеживанию людей, контактировавших с заразившимися.

В Южной Корее власти создали целое руководство по поведению в режиме "карантина в обычной жизни". Там прописаны все профилактические меры, которые должны соблюдать граждане, включая базовые инструкции по профилактике, мытье рук и соблюдение дистанции в два метра.

Расстояние между столиками и новые требования к гигиене в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По мнению директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врача-инфекциониста Георгия Викулова, подобный документ с обязательными профилактическими мерами будет создан и в России. "У нас требования Роспотребнадзора по некоторым пунктам превышают требования ВОЗ. Уже есть временные рекомендации для диагностики и лечения COVID-19 в целом и в педиатрической практике. Эти рекомендации постоянно обновляются", – сообщил Викулов в разговоре с Москвой 24.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Маловероятно, что у нас сделают пластиковые перегородки в местах общепита, хотя решение будет установлено Роспотребнадзором. Могут поменяться СанПиНы, может измениться расстояние между столиками в кафе и определенные требования к гигиене.

По мнению эксперта, изменение санитарных правил может отразиться также и на изменении площади офисов и жилых помещений. Например, увеличится минимальное количество квадратных метров на одного сотрудника в опенспейсе.

"Такой опыт в истории есть. В медицине появляются новые порядки, стандарты по мере развития и появления новых фактов доказанности эффективных методов диагностики, профилактики и лечения", – подчеркивает Викулов.

Изменится культура профилактики в обществе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нам придется перестроиться и на режим ношения масок. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, медицинские маски необходимо носить не только в период пандемии. "У нас каждый год идет сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРЗ. Маски мы должны носить каждый сезон вне зависимости от коронавируса. Надеюсь, этот испуг, который мы сейчас переживаем, обеспечит соблюдение таких требований", – подчеркнул Онищенко в диалоге с Москвой 24.

После выхода из пандемии изменится и культура гигиены. Пережив опыт быстрого распространения вируса через человеческий контакт и увидев масштабные последствия, люди станут лучше соблюдать профилактические меры.





Геннадий Онищенко депутат Госдумы Изменится культура слежения за гигиеной рук. Вроде бы на первых годах жизни мы узнаем, что руки надо мыть, но редко кто этим пользуется. Сейчас, я надеюсь, это изменится.

Еще одна важная норма, которая сохранится после выхода из пандемии и снятия основных ограничений, – социальное дистанцирование. Геннадий Онищенко отметил, что массовые мероприятия запрещались и ранее в сезон эпидемии гриппа, но сейчас акцент на этом усилится. "Думаю, что с рулеткой ходить пока еще не будут, чтобы измерить полтора метра, но настороженность на уровне подсознания останется", – полагает Онищенко.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По мнению эксперта, нам необходимо прививать культуру заботы о собственном здоровье и соблюдения профилактических мер. "Думаю, что влияние будет. И будет позитивное, чего нам не хватает", – подчеркнул Онищенко.

Некоторые российские психологи предполагают, что мы привыкнем к нововведениям гораздо быстрее, чем сейчас может казаться.





Александр Колмановский психолог Да, первое время придется избегать тесных объятий и контактов, но люди уже сейчас в значительной степени от этого отвыкли.

"Это не какие-то жизненно необходимые проявления. Они важны, комфортны, но не настолько, чтобы человек сильно страдал, когда их лишится. Тем более что лишение будет недолгим", – добавил в беседе с Москвой 24 психолог Александр Колмановский.

Геннадий Онищенко считает, что нужно ориентироваться на опыт Швеции, которая с минимальными городскими ограничениями поставила населению два важных условия: соблюдение гигиены рук и социальное дистанцирование. В остальном необходимо полагаться на высокую ответственность отношения к собственному здоровью самих граждан. Развитие культуры простых методов гигиены и профилактики заболеваний в России также позволит сохранить здоровье каждого из нас и населения страны в целом.