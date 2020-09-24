Врач-психиатр рассказал, как справиться с депрессией

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Врач-психиатр Евгений Фомин заявил, что справиться с депрессивным состоянием помогут физические нагрузки. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

К симптомам депрессии, в том числе осенней, относятся вялость, недостаток энергии, нарушения пищевого поведения. По словам специалиста, при подобном состоянии человек не получает радости, становится сложно работать. Фомин обращает внимание, что депрессия сказывается на трудоспособности людей, их эффективности.

"Депрессия – это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством", – говорит он. Психиатр отметил, что можно избежать негативных последствий, переключившись на профилактику депрессивных состояний.

"Как бороться? В первую очередь я рекомендую спорт, потому что это такая универсальная "таблетка". Тут кому что подойдет, годятся любые вариации", – сказал врач-психиатр. Он рекомендовал заняться бегом, плаванием, увеличить силовые нагрузки.

При этом он добавляет, подойдут любые активности, но главное, чтобы человек нагрузил мышцы.

"Все что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. Это профилактика депрессивного состояния", – заключил Евгений Фомин.

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