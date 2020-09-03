Психолог рассказал, почему возникает дежавю

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Большинство людей иногда испытывает ощущение дежавю, и многих это состояние ставит в тупик, рассказал в интервью радио Sputnik директор Центра практической психологии Сергей Ключников.
Он объяснил, что Déjà vu в переводе с французского означает "уже видел". По его словам, это так называемая синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, синхронизируются с настоящим.
"Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание. Второй момент – человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение", – рассказал психолог.
Он добавил, что, по мнению последователей восточных учений с теорией реинкарнации, это некая вибрация прежней жизни. В то же время специалист не исключил, что в каких-то случаях дежавю может быть и проявлением интуиции.
Он подчеркнул важность понимания того, что можно извлечь из этого дежавю, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу. Или же наоборот – это предупреждение, чтобы он пошел против этой программы.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что решение рабочих вопросов во время отпуска может стать следствием ухудшения отношений с близкими. Постоянные мысли о работе могут навести негатив в семью и стать причиной депрессии, добавил психолог.
По его словам, такое выгорание чревато и для работодателя, поскольку работник в таком состоянии мало заинтересован в работе, в ее результатах и достижениях. В такой ситуации работника практически невозможно замотивировать на какие-либо действия, считает Рощин.
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