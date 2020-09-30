Специалист предостерег от самолечения неврозов и тревожных расстройств

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Самостоятельное лечение неврозов и тревожных расстройств с помощью препаратов, которые продаются без рецепта, может усугубить ситуацию. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин.
По его словам, тревога может быть признаком невроза и депрессии.
"Обращение за помощью с депрессией происходит в пределах 3–5 лет от начала заболевания – это потерянные годы. При ОКР люди ждут до 10 лет, прежде чем обратиться за помощью. Это утяжеляет состояние", – рассказал Малыгин.
Специалист подчеркнул, что продающиеся без рецепта препараты могут оказаться не такими безобидными.
"В основе "Корвалола" и его аналогов лежат сильнодействующие вещества – барбитураты. Это не лекарство, основанное на травах. В этом случае увеличение доз вызовет зависимость от фенобарбитала", – сказал он.
Малыгин отметил, что антидепрессанты, напротив, не вызывают зависимости. Однако их назначает только врач.
"В зависимости от симптомов, тяжести заболевания лечение всегда будет разным. Оно не только фармакологическое, но и психотерапевтическое, то есть направленное на то, чтобы научить человека справляться со стрессом, тревогой", – заключил эксперт.
Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что справиться с депрессивным состоянием помогут физические нагрузки. К симптомам депрессии, в том числе осенней, относятся вялость, недостаток энергии, нарушения пищевого поведения. По словам специалиста, при подобном состоянии человек не получает радости, становится сложно работать. Фомин обратил внимание, что депрессия сказывается на трудоспособности людей, их эффективности.
Психиатр отметил, что можно избежать негативных последствий, переключившись на профилактику депрессивных состояний. Он рекомендовал заняться бегом, плаванием, увеличить силовые нагрузки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: