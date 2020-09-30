Специалист предостерег от самолечения неврозов и тревожных расстройств

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Самостоятельное лечение неврозов и тревожных расстройств с помощью препаратов, которые продаются без рецепта, может усугубить ситуацию. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин.

По его словам, тревога может быть признаком невроза и депрессии.

"Обращение за помощью с депрессией происходит в пределах 3–5 лет от начала заболевания – это потерянные годы. При ОКР люди ждут до 10 лет, прежде чем обратиться за помощью. Это утяжеляет состояние", – рассказал Малыгин.

Специалист подчеркнул, что продающиеся без рецепта препараты могут оказаться не такими безобидными.

"В основе "Корвалола" и его аналогов лежат сильнодействующие вещества – барбитураты. Это не лекарство, основанное на травах. В этом случае увеличение доз вызовет зависимость от фенобарбитала", – сказал он.

Малыгин отметил, что антидепрессанты, напротив, не вызывают зависимости. Однако их назначает только врач.

"В зависимости от симптомов, тяжести заболевания лечение всегда будет разным. Оно не только фармакологическое, но и психотерапевтическое, то есть направленное на то, чтобы научить человека справляться со стрессом, тревогой", – заключил эксперт.

Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что справиться с депрессивным состоянием помогут физические нагрузки. К симптомам депрессии, в том числе осенней, относятся вялость, недостаток энергии, нарушения пищевого поведения. По словам специалиста, при подобном состоянии человек не получает радости, становится сложно работать. Фомин обратил внимание, что депрессия сказывается на трудоспособности людей, их эффективности.

Психиатр отметил, что можно избежать негативных последствий, переключившись на профилактику депрессивных состояний. Он рекомендовал заняться бегом, плаванием, увеличить силовые нагрузки.