В РФ могут ввести налоговый вычет за занятия спортом

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В правкомиссии по законопроектной деятельности рассмотрели поправки о налоговом вычете по расходам граждан на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, может быть введен вычет по НДФЛ. Данные изменения были подготовлены Минфином по поручению президента России.

Предполагается, что данный вычет будет относиться к социальным. Он позволит уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

"Оздоровительный" налоговый вычет будет в размере фактически произведенных расходов. Он должен быть не больше 15,6 тысячи рублей. Минспорт сформирует организации, при получении услуг которых можно будет претендовать на вычет", – говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал правильной идею компенсировать траты на услуги частных детских садов. По словам сенатора, для оформления компенсации можно было бы запросить у органов местной власти справку о невозможности предоставления места в детском саду.