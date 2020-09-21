В Совфеде оценили идею компенсировать плату за частные детские сады

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал правильной идею компенсировать траты на услуги частных детских садов. Об этом он рассказал RT.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее предложил ввести такую государственную услугу для семей, в которых детей не удалось записать в бюджетное дошкольное учреждение.

"Это правильная идея, но объем компенсации для тех, кто в силу объективных причин не может обеспечить ребенка государственным детским садом, должен быть в объеме тех услуг, которые оказывает бюджетный детский сад", – заявил Рязанский.

По словам сенатора, для оформления компенсации можно было бы запросить у органов местной власти справку о невозможности предоставления места в детском саду.

Валерий Рязанский также подчеркнул, что в действующем законодательстве РФ есть механизмы для обработки подобных компенсаций. Он допустил, что правительство в случае одобрения инициативы может воспользоваться правилами налоговых вычетов.

Ранее в сентябре депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить скидку на оплату интернета семьям детей, которые учатся дистанционно. Он направил письмо на имя главы Минкомсвязи РФ Максута Шадаева и отметил, что в некоторых регионах занятия в очном формате еще не возобновились.

