В Госдуме предложили дать скидку на интернет обучающимся дома из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить скидку на интернет семьям детей, которые учатся дистанционно, сообщает RT.

Он отправил письмо на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева. В нем Сухарев напомнил, что с 1 сентября школы вновь работают, однако в некоторых регионах были приняты локальные решения о возвращении к онлайн-формату из-за увеличения числа заболевших коронавирусом.

Сухарев обратил внимание на то, что занимающиеся обучением дистанционно должны оплачивать расходы на него, в частности, на интернет. В связи с этим депутат попросил рассмотреть варианты создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату интернета таким семьям.

Он отметил, что скидка может достигать до 50% от используемого тарифа, но не превышать 500 рублей в месяц.

Ранее на Сахалине школьный класс вновь перевели на дистанционное обучение. Это связано с обнаружением у одной из учениц коронавирусной инфекции.