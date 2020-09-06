В Минпросвещения напомнили, что родители могут перевести детей на удаленное обучение

12:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жители во многих регионах страны могут перевести детей на дистанционное обучение, напомнил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью радио "Комсомольская правда".
По его словам, у родителей есть такое право, даже если школа работает в штатном режиме. Для этого нужно лишь написать соответствующее заявление.
"Если они считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление", – заявил Глушко.
Накануне сообщалось, что на Сахалине школьный класс переведут на удаленное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ученицы. Это первый подобный случай с начала нового учебного года.
Класс начнет обучение в удаленном режиме с 7 сентября. Кроме того, в ближайшее время все ученики класса сдадут анализы на COVID-19. В школе будет дополнительно проведена дезинфекция.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что заболевание COVID-19 у школьницы протекает в легкой форме. В целях безопасности вся семья школьницы соблюдает строгий режим самоизоляции. В скором времени пациентка пройдет компьютерную томографию легких в Поронайской ЦРБ.
"Специальный репортаж": "новые правила школы"
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