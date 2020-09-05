Школьный класс впервые перевели на "удаленку" из-за COVID-19 у ученицы на Сахалине

Фото: Анна Майорова/Анна Майорова

На Сахалине школьный класс переведут на удаленное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у ученицы. Об этом сообщается на =15839&cHash=24475e3fbd3a87f056e057a05045a4b6]сайте правительства региона.

Известно, что это первый подобный случай с начала нового учебного года.

"Десятый класс школы №2 города Макаров уходит на дистанционное обучение. У одной из учениц диагностировали коронавирусную инфекцию", – информирует пресс-служба правительства.

Отмечается, что класс начнет обучение в удаленном режиме с 7 сентября. Кроме того, в ближайшее время все ученики класса сдадут анализы на COVID-19. В школе будет дополнительно проведена дезинфекция.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что заболевание COVID-19 у школьницы протекает в легкой форме. В целях безопасности вся семья школьницы соблюдает строгий режим самоизоляции. В скором времени пациентка пройдет компьютерную томографию легких в Поронайской ЦРБ.

По актуальным данным, в Сахалинской области зарегистрирован 4 671 случай COVID-19. За последние сутки в регионе выявлено 50 новых случаев коронавируса.