Минтруд предложил упростить процедуру компенсации морального вреда работнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Получение компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав может обрести упрощенную форму. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд России, передает РИА Новости.

Материалы проекта опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается установить сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного работнику нарушением его трудовых прав", – сказано в тексте пояснительной записки к проекту.

В настоящее время работник обращается в суд, если он и работодатель не смогли договориться о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда. Однако получить саму выплату проблематично даже в случае, когда суд признает нарушения, а сами права восстановлены.

Новый законопроект предусматривает возможность работника обращаться за судебным взысканием компенсации морального вреда в одно время с требованием восстановить нарушенные трудовые права. Также требовать компенсацию можно в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда, которым права были восстановлены.

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