В Москве за 2 квартал 2020 года прожиточный минимум установлен на уровне 17,8 тыс. руб

Фото: Москва24/Никита Симонов
В Москве за второй квартал 2020 года прожиточный минимум установился на уровне 17,8 тысяч рублей, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.
"Установить величину прожиточного минимума в Москве за II квартал 2020 года: в расчете на душу населения – 17 841 рубль; для трудоспособного населения – 20 361 рубль", – говорится в документе.
Ранее в Минтруде предложили увеличить размер прожиточного минимума. Так, сумма может возрасти до 11 468 рублей. Это на 625 рублей больше текущих значений. Отдельно отмечается, что данная цифра уже одобрена министерством экономического развития.
Также в России предложили увеличить пособие на детей из малоимущих семей. Соответствующий проект разрабатывал Минтруд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: