В Москве за 2 квартал 2020 года прожиточный минимум установлен на уровне 17,8 тыс. руб

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В Москве за второй квартал 2020 года прожиточный минимум установился на уровне 17,8 тысяч рублей, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

"Установить величину прожиточного минимума в Москве за II квартал 2020 года: в расчете на душу населения – 17 841 рубль; для трудоспособного населения – 20 361 рубль", – говорится в документе.

Ранее в Минтруде предложили увеличить размер прожиточного минимума. Так, сумма может возрасти до 11 468 рублей. Это на 625 рублей больше текущих значений. Отдельно отмечается, что данная цифра уже одобрена министерством экономического развития.

Также в России предложили увеличить пособие на детей из малоимущих семей. Соответствующий проект разрабатывал Минтруд.