Башкирская чиновница заявила, что из-за "высоких" пособий жители не хотят работать

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Заместитель директора центра занятости населения Нефтекамска заявила в эфире телеканала "Нефтекамск 24", что причина безработицы в городе кроется в высоких пособиях. Также она пожаловалась на "кадровый голод".
"Граждане отказываются от трудоустройства из-за высоких пособий по безработице, а работодатели не могут укомплектовать рабочие места", – рассказала она.
По ее словам, размер пособия равен 5 175 рублей, а если в семье есть ребенок, то выплата увеличивается на три тысячи рублей.
В мэрии города отметили, что высказывание чиновницы соответствует действительности, хотя оно является некорректным по форме. У пользователей социальных сетей ее слова вызвали негодование.
Зарплатная статистика жителей Башкирии, согласно данным Росстата, за период с января по май текущего года составила 36 486 рублей в месяц.
В январе 2020 года заработок работников был в среднем равен 35 783 рублям, в феврале – 35 570, марте – 36 571, апреле – 37 123, мае – 37 889.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
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