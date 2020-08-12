Башкирская чиновница заявила, что из-за "высоких" пособий жители не хотят работать

Фото: соцсети

Заместитель директора центра занятости населения Нефтекамска заявила в эфире телеканала "Нефтекамск 24", что причина безработицы в городе кроется в высоких пособиях. Также она пожаловалась на "кадровый голод".

"Граждане отказываются от трудоустройства из-за высоких пособий по безработице, а работодатели не могут укомплектовать рабочие места", – рассказала она.

По ее словам, размер пособия равен 5 175 рублей, а если в семье есть ребенок, то выплата увеличивается на три тысячи рублей.

В мэрии города отметили, что высказывание чиновницы соответствует действительности, хотя оно является некорректным по форме. У пользователей социальных сетей ее слова вызвали негодование.

Зарплатная статистика жителей Башкирии, согласно данным Росстата, за период с января по май текущего года составила 36 486 рублей в месяц.

В январе 2020 года заработок работников был в среднем равен 35 783 рублям, в феврале – 35 570, марте – 36 571, апреле – 37 123, мае – 37 889.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.