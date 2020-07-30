Работодателей предложили поощрять за прием на работу выпускников-2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин предложил поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года, сообщает RT.

Его идея заключается в создании нового механизма в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трех МРОТ. Выделяться эти средства должны при условии, что выпускник проработает по полученной специальности в организации не менее одного года.

Таким образом, получить субсидию работодатель сможет по истечении одного года. Согласно инициативе, выплаты следует производить за каждого трудоустроенного выпускника.

Семин считает, это поможет молодым специалистам быстрее найти работу. Это, по его словам, особенно актуально в период пандемии, из-за которой вырос уровень безработицы. Он напомнил, что особенно тяжело придется выпускникам, поскольку найти первую работу было сложно и до коронавируса.

В России с 1 апреля количество безработных, которые зарегистрированы в органах службы занятости, увеличилось в 3,5 раза. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что выплаты пособий для тех, кто потерял работу до начала распространения коронавируса, продлили на три месяца. Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Москве почти на 90% снизилось число обращений за пособиями по безработице. Речь идет о периоде после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

