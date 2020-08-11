В Совфеде поддержали увеличение пособия на детей из малоимущих семей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с Москвой 24 поддержал увеличение пособий на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей. По его мнению, семьям с детьми, особенно многодетным, необходима поддержка государства.
"Такие предложения всегда стоит поддерживать. Я надеюсь, что это не просто эмоциональный посыл, а этот вопрос был детально проработан. Если это так и диалог на эту тему состоится, то это однозначно правильно. Я выступаю за последовательную работу по увеличению материальной поддержки семей с детьми, которая поступает от государства. Это однозначно надо поддерживать", – заявил Варфоломеев.
По его мнению, на выплаты должны претендовать все многодетные семьи, независимо от их доходов. Сейчас на дополнительные пособия от государства могут рассчитывать только те семьи, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе.
"Надо поддерживать все многодетные семьи, независимо от дохода. У нас их не так много. Я думаю, у государства хватит средств поддержать их всех", – считает парламентарий.
Ранее стало известно, что в России хотят увеличить пособие на детей из малоимущих семей.
Соответствующий проект разрабатывает министерство труда и социальной защиты РФ. Документ предполагает изменение суммы ежемесячного пособия малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет в 2021 году.
Как пояснили в пресс-службе Минтруда, сейчас данных выплат не всегда хватает для того, чтобы вывести семью из бедности.
"Министерство считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году", – подчеркнули в пресс-службе.
При этом размер возможного увеличения выплат не сообщается.
По информации Минтруда, пособие, о котором идет речь, будут получать более 2 миллионов детей. Материальная помощь от государства оказывается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе.
Средний размер пособия на детей из малоимущих семей по России составляет 5,5 тысячи рублей в месяц.
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