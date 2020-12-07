В России могут упростить оформление вычетов НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России могут упростить процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ для граждан. Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета "Известия".
Проект закона Минфин подготовил в конце сентября. Он упрощает порядок и сокращает сроки получения налоговых вычетов, а также автоматизирует соответствующие процессы администрирования. Изменения коснутся выплат за покупку жилья, погашения процентов по кредитам и операций с индивидуальным инвестиционным счетом.
Сегодня для получения денег от государства нужно подавать в налоговые органы декларации по НДФЛ и подтверждающие документы. Если же проект примут, гражданину потребуется только оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика.
В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свое право на выплаты. Эта ответственность ляжет на автоматизированную систему обработки, которая будет получать данные и из налоговой, и из внешних источников.
В Минфине считают, что инициатива пойдет на пользу не только населению, но и снизит издержки банков. В ведомстве напомнили, что раньше финансовые организации готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь же все перейдет в онлайн-режим.
"Изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса", – заявили в ведомстве.
Руководитель комитета "Опоры России" по экономике Алексей Каневский согласен, что инициатива может облегчить жизнь россиян. Он подчеркнул, что цифровые изменения зачастую влекут за собой неразбериху, особенно в первое время, когда работа еще не налажена должным образом.
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов добавил, что около половины россиян не пользуются правом на получение налогового вычета из-за недоверия и отсутствия юридической грамотности.
"Многие решают не тратить деньги на консультации и просто закрывают на эту возможность глаза. Если предлагаемая система начнет работать, желающих вернуть причитающееся будет в разы больше", – считает он.
В правкомиссии по законопроектной деятельности рассмотрели поправки о налоговом вычете по расходам граждан на физкультурно-оздоровительные услуги. Для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, может быть введен вычет по НДФЛ. Данные изменения подготовил Минфин по поручению президента России.
Предполагается, что данный вычет будет относиться к социальным. Он позволит уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.
В России с января могут упростить оформление вычетов НДФЛ
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