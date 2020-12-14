Москвичи подали более 170 тыс заявок на оформление льготной ипотеки

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Более 170 тысяч заявок на оформление льготной ипотеки подали жители столицы с начала запуска программы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что благодаря программе можно приобрести жилье на более выгодных условиях.
"Только в Москве банки получили свыше 170 тысяч заявок на оформление льготной ипотеки", – отметил Бочкарев.
Заммэра добавил, что на льготных условиях в городе заключена значительная доля ипотечных договоров по сниженной ставке – более 43 тысяч кредитов, при этом 97% фактически выданы.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье. По ее мнению, программа льготной ипотеки по 6,5% годовых, запущенная по инициативе президента, уже показала свою эффективность. Матвиенко также предложила создать механизм, который позволит при накоплении у гражданина на счете первоначального взноса на ипотеку получить кредит на тех условиях, которые были определены изначально.
Гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко ранее сообщил о планах запуска пилота программы льготной ипотеки на покупку частных жилых домов для молодых заемщиков с детьми. Согласно программе, ставка составит 6,5%, из прибыли компании на ее запуск выделят 300 миллионов рублей.
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