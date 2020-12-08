В Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье.

По ее мнению, программа льготной ипотеки по 6,5% годовых, запущенная по инициативе президента, уже показала свою эффективность, передает РИА Новости.

"Данная мера помогает семьям улучшить свои жилищные условия, а также позволяет преодолевать строительной отрасли негативные последствия пандемии. Но есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки", – сказала Матвиенко.

Она считает, что нужно рассмотреть распространение целевого субсидирования на вторичное жилье, также необходимо развивать цифровую ипотеку.

Матвиенко также предлагает создать механизм, который позволит при накоплении у гражданина на счете первоначального взноса на ипотеку получить кредит на тех условиях, которые были определены изначально.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что средняя ставка по ипотеке в стране должна быть снижена до 4–5 процентов. Вице-премьер указал, что в Китае, где жилищное строительство является одной из основ развития экономики, средняя ставка по ипотеке составляет 3–5 процентов.