Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:20

В Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программы льготных ипотечных кредитов на вторичное жилье.

По ее мнению, программа льготной ипотеки по 6,5% годовых, запущенная по инициативе президента, уже показала свою эффективность, передает РИА Новости.

"Данная мера помогает семьям улучшить свои жилищные условия, а также позволяет преодолевать строительной отрасли негативные последствия пандемии. Но есть риск, что рост цен съедает эффект от субсидированной ставки", – сказала Матвиенко.

Она считает, что нужно рассмотреть распространение целевого субсидирования на вторичное жилье, также необходимо развивать цифровую ипотеку.

Матвиенко также предлагает создать механизм, который позволит при накоплении у гражданина на счете первоначального взноса на ипотеку получить кредит на тех условиях, которые были определены изначально.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что средняя ставка по ипотеке в стране должна быть снижена до 4–5 процентов. Вице-премьер указал, что в Китае, где жилищное строительство является одной из основ развития экономики, средняя ставка по ипотеке составляет 3–5 процентов.

Люди до 35 лет смогут взять льготную ипотеку на частный дом

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать