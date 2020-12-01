В РФ запустили программу льготной ипотеки на частные дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России заработала программа льготной ипотеки, которая распространяется на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Дом.РФ".
"Кредит на строительство жилого дома можно оформить в банке "Дом.РФ" по ставке от 6,1%. Ожидается, что в рамках пилота может быть выдано кредитов на 2,2 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Как уточнили в организации, на субсидии выделят 300 миллионов рублей.
Условия льготной ипотеки на ИЖС подразумевают, что заемщик должен быть не старше 36 лет и иметь хотя бы одного ребенка в возрасте до 19 лет. Минимальная ставка доступна заемщикам, которые подтверждают доходы и дистанционную занятость.
Ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составит 12 миллионов рублей, в других регионах РФ – 6 миллионов рублей.
Оформить ипотеку разрешается на срок до 20 лет. При этом минимальный первичный взнос должен быть не менее 20% от суммы жилищного кредита. Воспользоваться программой можно до 30 июня 2021 года.
Подать заявку на ипотеку в банк "Дом.РФ" можно онлайн. Платежи по кредиту также можно выполнять без посещения офиса, комиссия за операцию не взимается.
Ранее стало известно, что россияне назвали покупку жилья лучшим способом вложения денег. По данным совместного исследования "Дом.РФ" и ВЦИОМ, 66% россиян считают приобретение недвижимости более актуальным, чем открытие вкладов в банках.
Люди до 35 лет смогут взять льготную ипотеку на частный дом
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