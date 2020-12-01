Россияне назвали покупку жилья лучшим способом вложения денег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исследование "Дом.РФ" и ВЦИОМ показало, что 66% россиян считают покупку недвижимости более выгодным вложением средств в сравнении с банковским вкладом. Об этом сообщает РБК.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.

Отвечая на вопрос социологов, 50% опрошенных заявили, что при наличии денег потратили бы их именно на жилье. Еще 17% готовы вложиться в земельный участок, в золото – 13% и еще 11% – в акции и облигации.

Уточняется также, что около 30% респондентов рассматривают покупку недвижимости как ключевое для себя направление инвестиций. Из всех опрошенных только 20% не стали бы вкладывать деньги в жилье, причем в подавляющем большинстве случаев (54%) мотивировали это незаинтересованностью в рынке недвижимости.

Среди тех, кто готов купить квартиры, 67% рассчитывают на собственное проживание. Еще 28% собираются сдавать помещение в аренду, а на перепродажу рассчитывают только 2% респондентов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор допускает снижение доступности жилья в стране. При этом специалист отметила, что программа льготной ипотеки оказала большую помощь как покупателям недвижимости, так и застройщикам.

